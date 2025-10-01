Bắc Triều Tiên công bố tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kiểu mới Hwasong-20

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin cho biết Bắc Triều Tiên tối ngày 10/10 đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động miền Bắc tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng.Trong lễ duyệt binh này, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mang tên Hwasong-20, một loại vũ khí chiến lược hạt nhân, đã xuất hiện. Bình Nhưỡng vào tháng 9 vừa qua từng tiết lộ việc tiến hành thử nghiệm động cơ đẩy công suất lớn sử dụng nhiên liệu rắn kiểu mới, làm dấy lên sự quan tâm về việc tên lửa Hwasong-20 có thể sẽ được công bố trong dịp lễ duyệt binh lần này. Giới phân tích nhận định tên lửa Hwasong-20 có thể đã được mở rộng tầm bắn hoặc tăng khối lượng đầu đạn, nhằm củng cố năng lực tấn công vào lãnh thổ Mỹ.Ngoài ra, miền Bắc trong lễ duyệt binh này còn công bố các loại vũ khí khác như tên lửa bội siêu thanh, tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, máy bay không người lái, xe tăng hiện đại Cheonma-20 và pháo phản lực cỡ nòng 600 mm đã được cải tiến.Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã nhấn mạnh quân đội miền Bắc phải tiếp tục tiến hóa thành một thực thể "bất khả chiến bại", có thể tiêu diệt mọi mối đe dọa, đồng thời thể hiện quyết tâm tăng cường sức mạnh quân sự.Ông Kim còn tuyên bố phản đối sự bất chính và bá quyền, được cho là ám chỉ Mỹ, tuy nhiên không đề cập trực tiếp đến Washington. Mặt khác, Bắc Triều Tiên đã không đưa ra lời lẽ đe dọa nào nhắm trực tiếp đến Hàn Quốc trong bài phát biểu lần này.Trong lễ duyệt binh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã đứng cạnh Chủ tịch Kim Jong-un. Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm. Tuy nhiên, con gái ông Kim là Kim Ju-ae đã không xuất hiện tại sự kiện này.Lễ duyệt binh này còn có sự góp mặt của một đơn vị được cho là lực lượng miền Bắc được điều động đến tỉnh Kursk, Nga để hỗ trợ Matxcơva. Phó Chủ tịch Dmitry Medvedev đã gặp ông Kim Jong-un để bày tỏ lời cảm ơn về việc Bắc Triều Tiên cử binh lính hỗ trợ Nga. Đáp lại, Chủ tịch Kim bày tỏ mong muốn phát triển hơn nữa đồng minh Nga-Triều.Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết trong 11 đoàn đại biểu của các nước đến Bắc Triều Tiên nhân dịp này, chỉ có hai người ở cấp nguyên thủ quốc gia, bao gồm Tổng Bí thư Tô Lâm của Việt Nam và Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.Giới phân tích cho rằng miền Bắc đang cố gắng mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) như Việt Nam, Lào và Indonesia nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động. Đây được xem là nỗ lực nhằm thoát khỏi tình trạng bị cô lập trên trường quốc tế, cũng như làm lan rộng lập luận rằng các lệnh cấm vấn đều không có hiệu quả, từ đó khẳng định vị thế như một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 11/10 cho biết đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan đến lễ duyệt binh của Bắc Triều Tiên.