Thêm hai công dân Hàn Quốc được giải cứu tại Campuchia

Photo : KBS News

Gần đây, nhiều vụ án nghiêm trọng nhắm vào công dân Hàn Quốc tại Campuchia đang gia tăng. Trong đó bao gồm cả vụ một sinh viên đại học ở độ tuổi 20 bị phát hiện đã tử vong vào tháng 8 năm nay sau khi bị bắt cóc và giam giữ, hay hai thanh niên Hàn Quốc bị một tổ chức lừa đảo qua điện thoại tại Campuchia bắt giữ đã được giải cứu vào ngày 30/9.Trong vụ lừa đảo qua điện thoại, người A (35 tuổi) và người B (27 tuổi) hiện đang nhận điều tra tại Sở Cảnh sát Sihanoukville (Campuchia), và được biết sẽ về Hàn Quốc dưới hình thức trục xuất. Trong cuộc điều tra tại địa phương, họ khai rằng đã đến Campuchia sau khi nghe nói có công việc tốt tại đây, và bị ép thực hiện các cuộc gọi lừa đảo qua điện thoại trong khi bị giam giữ.Hai người này từng bị giam trong một khu tội phạm tại Poipet, khu vực Tây Bắc Campuchia, sau đó bị chuyển đến thành phố Sihanoukville ở miền Nam, nơi họ bị buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo qua điện thoại, giả danh công nhân viên chức. Trong lúc bị giam, họ bí mật liên lạc được với gia đình tại Hàn Quốc, và từ đó được giải cứu.Số vụ báo cáo về việc công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Campuchia đang tăng mạnh, từ 220 vụ trong năm ngoái lên 330 vụ tính đến tháng 8 năm nay. Vào tháng 8, một sinh viên Hàn Quốc ngoài 20 tuổi đã bị tra tấn và được phát hiện tử vong tại Campuchia, nhưng đến nay, sau hai tháng xảy ra vụ việc, quá trình khám nghiệm tử thi vẫn chưa được tiến hành.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về vụ việc này, cho biết sẽ phối hợp với phía Campuchia để sớm thực hiện khám nghiệm tử thi và đưa thi thể nạn nhân về nước. Ngoại trưởng Cho Hyun ngày 10/10 đã mời gặp trực tiếp Đại sứ Campuchia tại Hàn Quốc, yêu cầu nước này đưa ra các đối sách thực chất.Chính phủ Hàn Quốc cũng yêu cầu Campuchia tích cực xem xét phương án đơn giản hóa quy trình khai báo tại địa phương. Tuy nhiên, Chính phủ cũng chỉ ra rằng không ít trường hợp người Hàn Quốc dù biết rõ công việc là trái phép nhưng vẫn tự nguyện đến Campuchia, và thậm chí quay trở lại các khu vực tội phạm sau khi đã được giải cứu. Những người như vậy được xem là các đối tượng tiềm năng có thể tham gia vào các hành vi lừa đảo qua điện thoại.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch không chỉ với các khu vực ngoại thành của Campuchia, mà cả với thủ đô Phnom Penh nước này.