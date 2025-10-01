Hàn Quốc ra mắt nhóm chuyên trách liên ngành đối phó với tội phạm tại Campuchia

Photo : YONHAP News

Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo việc làm và giam giữ người Hàn Quốc tại Campuchia, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã quyết định thành lập một nhóm chuyên trách liên ngành nhằm xây dựng các biện pháp ứng phó thiết thực và hiệu quả hơn.Một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết cuộc họp đầu tiên của nhóm chuyên trách do Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Wi Sung-lac chủ trì vào chiều ngày 13/10. Nhóm chuyên trách có sự tham gia của các ban ngành hữu quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Cơ quan Cảnh sát, Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS), dự kiến sẽ tiến hành nắm bắt tình hình thiệt hại của người Hàn tại Campuchia, xây dựng phương án phối hợp với cơ quan chức năng của nước sở tại.Trước đó, Tổng thống Lee Jae Myung ngày 11/10 đã chỉ thị Bộ Ngoại giao phải dốc toàn lực năng lực ngoại giao để bảo vệ người dân khỏi các vụ phạm tội gần đây tại Campuchia. Theo đó, Bộ đã triển khai các biện pháp đa dạng, bao gồm việc đẩy mạnh phối hợp với cơ quan chức năng của Campuchia, đồng thời sẽ tiến hành thêm các biện pháp bổ sung nếu cần thiết.Liên quan đến vấn đề trên, Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc ngày 12/10 cho biết sẽ tổ chức một cuộc hội đàm với Cảnh sát Campuchia tại Seoul vào ngày 23/10 tới, ký kết biên bản ghi nhớ về việc thành lập Đơn vị đặc trách công dân Hàn Quốc (Korean Desk) tại Campuchia và thảo luận về việc phái cử sĩ quan cảnh sát tới nước này. Hiện tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Campuchia chỉ có 3 nhân lực cảnh sát, bị chỉ ra là không đủ để đối phó với các vụ phạm tội đang gia tăng nhanh chóng.Mặt khác, Cảnh sát và Cơ quan Pháp y quốc gia Hàn Quốc đang xúc tiến thăm Campuchia để khám nghiệm tử thi, nhằm bàn giao thi thể một sinh viên người Hàn ngoài 20 tuổi bị tử vong sau vụ bắt cóc hồi tháng 8 tại Campuchia cho gia quyến.