Nhà hoạt động Hàn Quốc được thả tự do sau khi bị Israel bắt giữ

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nhà hoạt động Hàn Quốc Kim Ah-hyun ngày 10/10 (giờ địa phương) đã được trả tự do dưới hình thức trục xuất tự nguyện, sau hai ngày bị Israel bắt giữ khi đang trên tàu cứu trợ hướng đến Dải Gaza.Công dân Hàn Quốc này sẽ sớm trở về nước sau khi lên chuyến bay đến thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10/10 (giờ địa phương). Tổ chức dân sự "Hành động khẩn cấp của xã hội dân sự Hàn Quốc đoàn kết với Palestine" và quan chức ngoại giao cho biết cô Kim đã đến Istanbul cùng với những người bị trục xuất khác bằng chuyến bay đặc biệt do Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ. Tuy nhiên, cô Kim có thể sẽ phải ở lại Istanbul vài ngày hoặc quá cảnh qua nước thứ ba để về nước nếu không thể đặt được chuyến bay thẳng từ Istanbul về Hàn Quốc.Nhà hoạt động Kim Ah-hyun ngày 8/10 đã bị quân đội Israel bắt giữ khi đang trên tàu cứu trợ quốc tế hướng đến Dải Gaza. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sau đó đã nhanh chóng ứng phó để trả tự do và đưa cô sớm trở về nước.Lãnh sự tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Israel ngày 9/10 đã được cử đến nơi cô bị giam để tiến hành gặp mặt lãnh sự, kiểm tra tình trạng sức khỏe và an toàn của công dân, đồng thời có mặt tại sân bay để xác nhận việc cô Kim lên máy bay và cất cánh an toàn. Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ lãnh sự cần thiết thông qua Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Istanbul và các cơ quan ngoại giao liên quan.Mặt khác, cơ quan này cũng cho biết đã nhiều lần liên lạc với cô Kim để cảnh báo về mức độ nguy hiểm khi đến Dải Gaza, đồng thời thông báo rằng việc đến khu vực cấm du lịch mà không có giấy phép sử dụng hộ chiếu ngoại lệ có thể bị xử phạt theo Luật Hộ chiếu.