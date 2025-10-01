Thượng viện Mỹ thông qua Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng 2026

Photo : YONHAP News

Tại phiên họp toàn thể ngày 9/11 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng năm tài khóa 2026, với 77 phiếu thuận và 20 phiếu chống.Nội dung chi tiết vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng điều khoản về việc hạn chế cắt giảm quy mô lực lượng đồn trú tại Hàn Quốc, từng được bao gồm trong dự thảo được thông qua tại Ủy ban Quân sự Thượng viện trước đó, vẫn được giữ nguyên. Đó là do trong quá trình thảo luận tại phiên họp toàn thể, đã không có đề xuất nào sửa đổi điều khoản này.Tờ Politico của Mỹ đưa tin dự thảo Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng năm tới sẽ hạn chế việc Bộ Quốc phòng nước này cắt giảm quy mô lực lượng đóng tại châu Âu và Hàn Quốc. Trong khi đó, tờ Bưu điện Washington cũng cho biết dự luật bao gồm điều khoản yêu cầu Bộ Quốc phòng phải báo cáo lên Quốc hội trước khi rút dù chỉ một phần lực lượng Mỹ tại khu vực này.Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng là một đạo luật đề xuất dự án và tiêu chuẩn ngân sách liên quan đến ngân sách quốc phòng Mỹ. Dự thảo Đạo luật được cả Thượng viện và Hạ viện soạn thảo và thông qua riêng, sau đó hợp thành một bản thống nhất để bỏ phiếu lần cuối. Do đó, vẫn cần theo dõi thêm điều khoản hạn chế cắt giảm lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc sẽ được xử lý như thế nào trong dự thảo chính thức cuối cùng.Trong dự thảo đã được Hạ viện thông qua ngày 10/9, Quốc hội Mỹ nêu rõ quan điểm là Bộ trưởng Quốc phòng cần tiếp tục nỗ lực củng cố quan hệ đối tác với các đồng minh an ninh của Mỹ trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để mở rộng lợi thế của Washington trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Những nỗ lực này bao gồm tăng cường quan hệ đồng minh với Hàn Quốc, duy trì quy mô 28.500 binh sĩ đóng tại Hàn Quốc, đẩy mạnh hợp tác dựa trên nền tảng phòng thủ lẫn nhau, tái khẳng định cam kết cung cấp khả năng răn đe mở rộng bằng toàn bộ năng lực phòng thủ của MỹDự thảo trình lên Thượng viện vừa rồi không chỉ nêu rõ con số 28.500 binh sĩ, mà còn có điều khoản cấm sử dụng ngân sách để cắt giảm quân đồn trú tại Hàn Quốc. Nếu dự thảo của Thượng viện được thông qua chính thức cuối cùng thì nội dung sẽ mang tính ràng buộc mạnh mẽ hơn nhiều.