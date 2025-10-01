Tổng thống Mỹ nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Trên chuyên cơ tới Israel và ngày 12/10 (giờ địa phương), khi phóng viên đặt câu hỏi Mỹ có đánh thuế bổ sung 100% với Trung Quốc từ ngày 1/11 tới hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời trước mắt sẽ vẫn đánh thuế theo kế hoạch. Tuy nhiên, ông Trump cũng nhắc đến mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, khẳng định không có ý định gây tổn hại cho Trung Quốc, qua đó để ngỏ khả năng có sự điều chỉnh.Trước đó, trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, lãnh đạo Nhà Trắng giải thích ông không muốn Trung Quốc rơi vào suy thoái, khẳng định Washington muốn giúp đỡ Bắc Kinh. Phát biểu này được phân tích là một cử chỉ hòa hảo giữa nhiều ý kiến lo ngại về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ leo thang căng thẳng hơn nữa.Tuy nhiên, phát biểu này cũng được phỏng đoán mang hàm ý cảnh báo rằng nếu Trung Quốc cố chấp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm thì Mỹ cũng có thể có biện pháp tương xứng, khiến Bắc Kinh rơi vào suy thoái.Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng tái khẳng định lập trường không thể chấp nhận việc Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Ông Greer cho biết đã không nhận được bất cứ thông báo nào trước từ Bắc Kinh, và dù đã liên lạc nhưng phía Trung Quốc vẫn đang trì hoãn đối thoại.Tuy nhiên, hai nước đã liên lạc ở cấp chuyên viên. Bên cạnh đó,Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh Washington sẵn sàng đối thoại nếu Bắc Kinh thiện chí, không loại trừ hoàn toàn khả năng hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju vào cuối tháng 10.Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang có dấu hiệu đang leo thang sau khi Trung Quốc tăng cường kiểm soát đất hiếm, và Mỹ sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với Trung Quốc từ ngày 1/11. Thế nhưng cả hai bên dường như đều đang phát đi thông điệp không mong muốn đối đầu trực diện, qua đó thể hiện nỗ lực kiểm soát tình hình.