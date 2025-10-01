Chủ tịch nước Trung Quốc khẳng định về việc tăng cường hợp tác chiến lược với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin cho biết Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 9/10 đã gửi thư đáp lại điện mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Trung Quốc (1/10) của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.Trong thư, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là những nước láng giềng tốt, bạn bè tốt và đồng chí tốt, cùng chia sẻ vận mệnh và luôn hỗ trợ lẫn nhau, khẳng định tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước được củng cố vững chắc theo thời gian.Chủ tịch nước Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển tình hữu nghị truyền thống Trung-Triều, làm sâu sắc hơn giao lưu hữu nghị và hợp tác đôi bên cùng có lợi, cũng như tăng cường hợp tác chiến lược trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Lãnh đạo Trung Quốc cũng khẳng định sẵn sàng bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực, công bằng và chính nghĩa quốc tế chung. Phát biểu này cho thấy Bắc Kinh sẽ cùng Bình Nhưỡng đối phó với chủ nghĩa đơn phương của Mỹ.Ngoài ra, KCNA cũng đưa tin về cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Bắc Triều Tiên Pak Thae-song và người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường vào ngày 11/10 nhân dịp lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động Bắc Triều Tiên (10/10). Tại đây, ông Pak khẳng định miền Bắc kiên quyết ủng hộ chính sách, lập trường của đảng và Chính phủ Trung Quốc trong việc bảo vệ lợi ích trọng tâm như vấn đề Đài Loan, cũng như đẩy mạnh sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. Bình Nhưỡng sẽ cùng Bắc Kinh phản đối chủ nghĩa bá quyền, cùng bảo vệ hòa bình và trật tự quốc tế công bằng.Đáp lại, Thủ tướng Lý Cường tuyên bố hai nước sẽ hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhằm hiện thực hóa công bằng và chính nghĩa trên toàn cầu.