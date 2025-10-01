Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu đợt thanh tra Chính phủ kéo dài một tháng

Photo : YONHAP News

Trong vòng 4 tuần từ ngày 13/10, Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu thanh tra các ban ngành Chính phủ. Đây sẽ là đợt thanh tra đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Lee Jae Myung. Đợt thanh tra lần này được dự báo sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng của chính giới, nhằm giành thế chủ đạo trên chính trường, trước thềm cuộc bầu cử địa phương tháng 6 năm sau.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chủ trương "thanh toán hoàn toàn tàn dư từ vụ nổi loạn", trong khi đảng đối lập Sức mạnh quốc dân thì quyết tâm biến đợt thanh tra lần này là sự phán xét với chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung.Buổi thanh tra đầu tiên là tại Ủy ban Pháp chế và tư pháp với Tòa án tối cao. Theo thông lệ, Chánh án Tòa án Tối cao sau khi trình diện sẽ được phép rời khỏi buổi thanh tra theo sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp.Tuy nhiên, đảng đối lập Dân chủ đồng hành gây sức ép yêu cầu Chánh án Tòa án tối cao Cho Hee-dae phải trực tiếp trả lời các câu hỏi chất vấn liên quan tới việc trả hồ sơ vụ án về tội danh vi phạm Luật bầu cử của Tổng thống Lee Jae Myung trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống.Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp Choo Mi-ae cho rằng Chánh án Cho chỉ viện dẫn thông lệ trong các tình huống mà bản thân bất lợi, trong khi lại tự phá vỡ thông lệ nội bộ của cơ quan tư pháp khi quyết định trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp dưới xét xử lại đối với Tổng thống Lee Jae Myung.Về phần mình, Chánh án Cho một mặt thừa nhận trách nhiệm sâu sắc của bản thân, nhưng mặt khác khẳng định không thể làm chứng trước Quốc hội. Đó là bởi nếu một thẩm phán phải đứng làm chứng trước Quốc hội liên quan tới nội dung xét xử thì sẽ không thể xét xử theo đúng Hiến pháp, pháp luật và lương tâm mà sẽ phải chịu tác động từ bên ngoài.Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân thì chỉ trích đảng cầm quyền đã phá hủy nguyên tắc tam quyền phâp lập, xâm hại tính độc lập của cơ quan tư pháp, làm lung lay nền tảng Hiến pháp. Đảng này nhấn mạnh phải cho phép ông Cho rời khỏi phiên thanh tra theo thông lệ. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Choo Mi-ae vẫn kiên quyết đòi ông Cho phải trực tiếp trả lời chất vấn, khiến hai đảng rơi vào khẩu chiến suốt cả buổi sáng cùng ngày.Chính giới dự kiến cũng sẽ tiếp tục tranh cãi tại buổi thanh tra của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội, xoay quanh vụ việc hơn 300 người lao động Hàn Quốc bị bắt giữ tại bang Georgia, Mỹ tháng trước. Đảng Sức mạnh quốc dân gọi vụ việc này là một thảm họa ngoại giao, trong khi đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chỉ trích đảng đối lập đang cố tình châm ngòi tranh cãi chính trị, cản trở Chính phủ điều hành đất nước.Tại buổi thanh tra của Ủy ban Khoa học, công nghệ thông tin, truyền thông và viễn thông, trọng tâm thanh tra dự kiến là về tình hình an ninh mạng và bảo vệ thông tin cá nhân sau vụ việc ba nhà mạng bị tấn công mạng.Buổi thanh tra của Ủy ban Kế hoạch và tài chính và Ủy ban Công nghiệp, thương mại và tài nguyên dự kiến sẽ là buổi chất vất khốc liệt về đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ đang rơi vào bế tắc. Còn tại Ủy ban Quốc phòng, trọng tâm tranh cãi sẽ là về vấn đề chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, tại Ủy ban Địa chính và giao thông là về vấn đề tai nạn lao động tại các công ty xây dựng và phương án mở rộng nguồn cung nhà ở mà Chính phủ công bố ngày 7/9 vừa qua.Mặt khác, Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ đạo các Bộ ngành Chính phủ phải phối hợp với đợt thanh tra của Quốc hội, tích cực tiếp thu ý kiến chỉ trích từ Quốc hội, bất kể đảng cầm quyền hay đối lập.