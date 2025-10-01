Hội đồng quận Mitte tại Berlin tiếp tục yêu cầu tháo dỡ tượng Thiếu nữ Hòa bình cho đến ngày 14/10

Photo : YONHAP News

Tổ chức dân sự mang tên "Hội đồng Hàn Quốc" (Korea Verband) ngày 10/10 (giờ địa phương) cho biết chính quyền quận Mitte (Berlin, Đức) đã gửi công văn yêu cầu tổ chức tháo dỡ bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình" cho đến ngày 14/10, cảnh báo nếu không thực hiện điều này thì chính quyền sẽ thuê đơn vị chuyên trách để cưỡng chế tháo dỡ.Ngoài ra, chính quyền quận Mitte cũng yêu cầu tổ chức này phải nộp phạt hành chính 3.000 euro (3.560 USD) trong vòng hai tuần, mức phạt đã từng được nêu ra trong lệnh yêu cầu tháo dỡ trước đó. Chính quyền quận Mitte nhấn mạnh do Hội đồng Hàn Quốc đã công khai tuyên bố không di dời tượng khỏi đất công qua các phương tiện truyền thông, nên việc nâng mức phạt hành chính không còn ý nghĩa. Vì vậy, cơ quan này sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ bức tượng.Chính quyền quận Mitte vào tháng 8 đã ra công văn yêu cầu tháo dỡ tượng trước ngày 7/10, với lý do thời hạn trưng bày tác phẩm nghệ thuật tạm thời của bức tượng đã vượt quá hai năm kể từ khi được dựng vào tháng 9/2020.Hội đồng Hàn Quốc, đơn vị chịu trách nhiệm dựng tượng "Thiếu nữ Hòa bình", đã đệ đơn xin dừng hiệu lực quyết định này. Tòa án Hành chính Berlin dự kiến sẽ đưa ra quyết định về tính hợp pháp của lệnh yêu cầu tháo dỡ này vào khoảng cuối tháng 10. Tổ chức dân sự Hàn Quốc cho biết sẽ xác định hướng ứng phó sau khi có quyết định của Tòa án.Sau khi chính quyền quận Mitte ban lệnh tháo dỡ bức tượng vào tháng 9/2024, Hội đồng Hàn Quốc đã đệ đơn xin dừng hiệu lực quyết định này, nên chính quyền quận Mitte đã phải tạm dừng việc tháo dỡ bức tượng. Tòa án vào tháng 4 năm nay đã tiếp tục chấp nhận đơn xin dừng hiệu lực này của Hội đồng Hàn Quốc, và cho phép giữ lại bức tượng đến ngày 28/9.Trong thời gian qua, quận Mitte và Hội đồng Hàn Quốc đã nhiều lần thảo luận về phương án di dời bức tượng sang khu vực đất tư nhân, nhưng đã không đạt được thỏa thuận. Chính quyền quận Mitte vào tháng 7 vừa qua còn đơn phương tuyên bố tượng "Thiếu nữ Hòa bình" đã được quyết định sẽ phải di chuyển đến khu đất thuộc sở hữu của một tổ chức dân sự là Hợp tác xã Tiergarten. Tuy nhiên, Hội đồng Hàn Quốc và tổ chức Hợp tác xã Tiergarten đều bác bỏ thông tin này, khẳng định không hề có sự đồng thuận nào về việc di dời.