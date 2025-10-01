Cơ quan ngoại hối Hàn Quốc phát đi thông điệp can thiệp thị trường

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung bùng phát trở lại, tỷ giá hối đoái won/USD phiên giao dịch ngày 13/10 đã vượt mốc 1.430 won đổi 1 USD, khiến cơ quan ngoại hối Hàn Quốc phải phát đi thông điệp can thiệp vào thị trường.Bộ Kế hoạch và tài chính cùng Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 13/10 cho biết cơ quan ngoại hối đang đề cao cảnh giác, theo dõi sát sao khả năng đồng won biến động mạnh do các yếu tố trong và ngoài nước gần đây.Khác với việc can thiệp thực tế bằng cách mua vào hoặc bán ra đồng USD dự trữ, việc can thiệp bằng thông điệp là một công cụ chính sách nhằm giảm sự biến động tỷ giá bằng cách đưa ra thông điệp "sẽ can thiệp vào thị trường".Đây là lần đầu tiên Bộ Kế hoạch và tài chính và BOK phát đi thông điệp can thiệp vào thị trường sau 1 năm 6 tháng kể từ đợt trung tuần tháng 4 năm ngoái, khi tỷ giá won/USD lên gần ngưỡng 1.400 won đổi 1 USD do bất ổn khu vực Trung Đông.Tại thị trường ngoại hối Seoul cùng ngày, tỷ giá đã mở cửa ở mức 1.430 won đổi 1 USD, tăng 9 won so với phiên trước, và nhanh chóng chạm mức 1.434 won, cao nhất trong 5 tháng kể từ phiên giao dịch ngày 2/5 (1.440 won). Ngay sau khi cơ quan chức năng phát đi thông điệp can thiệp, tỷ giá đã giảm nhẹ xuống khoảng 1.427-1.428 won đổi 1 USD. Tỷ giá lúc đóng cửa dừng ở mức 1.425,8 won đổi 1 USD, tăng 4,8 won so với cuối phiên trước.Các chuyên gia cho rằng đà tăng của tỷ giá trong ngày chủ yếu do tác động từ việc Chính phủ Mỹ tiếp tục rơi vào tình trạng ngừng hoạt động (Shutdown), đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ vẫn chưa đi tới kết luận, cùng với lo ngại chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang.Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% với Trung Quốc từ ngày 1/11 tới, một biện pháp đáp trả sau khi Bắc Kinh siết chặt xuất khẩu đất hiếm gần đây.