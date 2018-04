La actriz surcoreana Choi Eun Hee falleció el día 16 a los 91 años de edad. Nacida en 1926 en la ciudad surcoreana de Gwangju, saltó al estrellato en la década de los años 1950-1960 al triunfar en numerosas películas como protagonista.



No obstante, su fama se expandió a nivel internacional tras haber sido secuestrada en Hong Kong por agentes norcoreanos en 1978. Ese mismo año, los norcoreanos también raptaron a su ex esposo Shin Sang Ok, renombrado director de cine, y juntos produjeron numerosas películas en Corea del Norte, con el gran apoyo del entonces líder Kim Jong Il.



En 1985 obtuvo el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Moscú con la película La Sal, producida integramente en Corea del Norte.



En 1986, cuando ambos visitaban Viena, lograron entrar en la embajada de EEUU y obtener asilo político en dicho país. Durante más de 10 años vivieron como exiliados hasta regresar a Corea del Sur en 1999, donde siguieron desplegando diversas actividades en el ámbito del cine y del arte.