El Festival Internacional de Cine Fantástico de Bucheon exhibirá películas norcoreanas

El Festival Internacional de Cine Fantástico de Bucheon (BiFan), que arrancará el jueves 12 en Corea del Sur, contará con producciones norcoreanas.



Los organizadores del festival dieron a conocer el martes 10 que el Gobierno surcoreano aprobó la proyección al público general de cintas de Corea del Norte.



Así, un total de nueve obras de producción norteña, elaboradas entre 1980 y la actualidad, se exhibirán a la audiencia surcoreana. Entre ellas se encuentran "The Story of Our Home" de 2016, galardonada como mejor película en un festival de cine en Corea del Norte, y "Estrellas de Mar" dirigida por el ya fallecido director surcoreano, Shin Sang Ok, cuando este fue secuestrado por el Norte.



La vigésima segunda edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Bucheon tendrá lugar entre el 12 y el 22 de julio en la ciudad surcoreana de Bucheon.

[Photo : KBS News]