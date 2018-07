El K-pop suena en los estadios de Rusia durante las semifinales

Antes de iniciar la ronda de semifinales del Mundial Rusia 2018, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) reveló la lista de canciones para los próximos encuentros, incluyendo temas de populares grupos de k-pop, como EXO y BTS.



En una votación en las redes sociales de la FIFA para elegir los temas de los siguientes partidos, donde participaron unas 500 personas, "Fake Love" de BTS y "Power" de EXO fueron de las más votadas, junto con "We Will Rock You" de Queen, y "Thunder" de Imagine Dragons.



Estas cuatro canciones sonaron durante la semifinal Francia-Bélgica, mientras que también llenarán el estadio en el próximo partido entre Croacia e Inglaterra, programado para el día 12.

[Photo : KBS News]