El ex mandatario surcoreano, Lee Myung Bak, sobre quien recaen sospechas de estar involucrado en delitos de cohecho y desfalco, entre otros, fue investigado por la Fiscalía el miércoles 14.



Durante el interrogatorio, que comenzó sobre las 9:45 de la mañana, LeeMB negó la mayoría de los delitos que se le imputan, incluyendo el de cohecho, por recibir fondos del Servicio Nacional de Inteligencia y solicitar a Samsung Electrónica que abonara los honorarios de los abogados que llevaron el caso de la compañía DAS -supuestamente de su propiedad- al considerarlo un soborno indirecto.



La investigación finalizará en la madrugada del jueves 15, considerando el plazo legal establecido para que el interrogado lea el acta de declaraciones.



Previamente, durante una rueda de prensa ofrecida el 17 de enero, Lee MB alegó que las pesquisas de la Fiscalía contra su persona eran fruto de una represalia política impulsada por aquellos que le consideran responsable de la muerte del ex presidente Roh Moo Hyun.



Lee Myung Bak es el quinto ex mandatario surcoreano investigado por la Fiscalía en calidad de sospechoso, después de Chun Doo Hwan, Roh Tae Woo, Roh Moo Hyun y Park Geun Hye.