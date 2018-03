La esposa de Lee Myung Bak usó la tarjeta de DAS para fines personales

La Fiscalía ha confirmado que la ex primera dama Kim Yoon Ok, esposa del ex presidente Lee Myung Bak, usó la tarjeta corporativa de la empresa DAS e incurrió en gastos de más de 400 millones de wones durante varios años. En concreto, la usó desde mediados de la década de 1990 hasta finales de 2007, justo antes de la elección de Lee Myung Bak como presidente.



La Fiscalía también ha descubierto que la tarjeta en cuestión fue usada en centros comerciales o tiendas libres de impuestos en el exterior, y que las fechas de uso coinciden con los viajes internacionales realizados por Kim.



La conclusión de las autoridades fiscales por lo pronto, es que la ex primera dama pudo usar la tarjeta corporativa de DAS libremente y durante un tiempo tan prolongado gracias a que Lee Myung Bak es el propietario real de esta empresa. Así, es posible que la esposa del ex mandatario sea acusada de malversación de fondos.



Al respecto, el ex presidente Lee Myung Bak admitió en el reciente interrogatorio fiscal, el uso de dicha tarjeta por parte de su mujer; sin embargo alegó que se trata de una tarjeta de uso común entre sus familiares y parientes.