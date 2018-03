La Justicia decidirá sobre el arresto del ex presidente LeeMB el jueves 22

El jueves 22 por la noche el juez se pronunciará sobre la solicitud de arresto del ex presidente surcoreano Lee Myung Bak, supuestamente implicado en casos de corrupción y soborno.



El Tribunal del Distrito Central de Seúl explicó el martes 20 que, antes de decidir al respecto, citará al ex mandatario el día 22 a las 10:30 de la mañana en la sala 321, donde también fue interrogada la ex presidenta Park Geun Hye el 30 de marzo de 2017, antes de ser arrestada.



El ex jefe de Estado se enfrenta a unos 20 cargos, incluidos soborno, malversación de fondos, evasión de impuestos y abuso de poder. Por el momento, se sospecha que recibió unos 11 mil millones de wones como soborno, además de usar a la compañía de autopartes DAS para crear un fondo secreto de unos 35 mil millones de wones.



No obstante, Lee expresó su intención de no comparecer ante la corte, alegando que ya aclaró suficientemente su postura ante la Fiscalía, por lo que se estima que a la audiencia acudirán solo sus abogados.