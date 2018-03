La Justicia emitió orden de arresto contra el ex presidente Lee Myung Bak supuestamente por soborno, malversación de fondos y evasión de impuestos, entre otros cargos.



El Tribunal del Distrito Central de Seúl aceptó la solicitud de arresto elevada por la Fiscalía contra Lee el jueves 22 a última hora de la noche, indicando que el sospechoso podría destruir pruebas de no estar bajo custodia.



Tras conocer esta decisión, Lee publicó una declaración escrita a mano de tres páginas donde sostuvo que sus esfuerzos por una política limpia no cumplieron el estándar actual de los ciudadanos coreanos.



El ex presidente de 76 años será sometido a juicio mientras permanece arrestado en el Centro de Detención Este de Seúl. Así, Lee se ha convertido en el cuarto ex presidente surcoreano detenido por corrupción.



Lee enfrenta al menos 12 cargos, incluido soborno, evasión de impuestos, malversación de fondos, abuso de autoridad y filtración ilegal de documentos presidenciales. Hasta la fecha el ex mandatario ha negado todos los cargos, alegando que la investigación en su contra es una "venganza política" por parte de la administración progresista de Moon Jae In.