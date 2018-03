El ex presidente LeeMB es asignado a una celda unipersonal

El ex mandatario surcoreano Lee Myung Bak, arrestado a última hora del jueves 22, permanece en una celda unipersonal de 10 metros cuadrados en el Centro de Detención Este de Seúl, a la que fue trasladado tras finalizar los trámites de ingreso, incluyendo capturas fotográficas y de huellas dactilares.



En dicho centro se encuentran detenidos Choi Soon Sil, confidente de la ex mandataria Park Geun Hye, por injerencia indebida en asuntos gubernamentales, y Kim Ki Choon, ex responsable de la secretaría presidencial.



Habitualmente, los sospechosos de casos relevantes son enviados al Centro de Detención de Seúl en Uiwang, provincia de Gyeonggi, donde actualmente permanece bajo custodia la ex mandataria Park Geun Hye.



Sin embargo, la Justicia decidió no asignar a LeeMB a dicho centro por razones de seguridad, y también porque Kim Baek Joon su ex secretario y presunto coautor en varios delitos, se encuentra en el mismo establecimiento penitenciario.



LeeMB no será asignado a trabajos forzados y podrá ejercitar todos los días, al estar pendiente de juicio. Asimismo, podrá ver a sus familiares un máximo de 10 minutos al día, y también a su letrado, entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, sin límite de tiempo.