Esposa de LeeMB también será interrogada por Fiscalía

Tras la detención del ex presidente Lee Myung Bak, ha aumentado la posibilidad de que su esposa, Kim Yoon Ok, también sea inquirida por la Fiscalía por las sospechas que recaen sobre su persona de que intervino en los procesos de entrega y recepción de soborno.



De ser citada, Kim será la tercera ex primera dama en someterse a un interrogatorio fiscal, después de Lee Soon Ja -mujer del ex presidente Chun Doo Hwan, y Kwon Yang Sook -esposa del ahora difunto ex mandatario Roh Moo Hyun-.



La postura de la Fiscalía, por lo pronto, es que citar a la cónyuge de Lee Myung Bak será inevitable, dado que está profundamente involucrada en la percepción de fondos ilícitos -de la que es sospechoso su marido- y que la inquirirán, aunque la fecha y la forma para ello serán decididas con cautela.



En concreto, la Fiscalía sospecha que Kim intervino en la recepción de parte del ex dirigente del Holding Financiero Woori, Lee Pal Seung, de 350 millones de wones en efectivo y de 12,3 millones de wones en trajes de lujo entre enero de 2007 y enero de 2009. Asimismo, es señalada como la persona a quien llegó un bolso de marca con 100 millones de wones en metálico en marzo de 2011 del mismo empresario.