El ex presidente LeeMB rechaza ser interrogado en la cárcel

La visita de los fiscales al centro de detención para interrogar personalmente al ex presidente Lee Myung Bak ha resultado en fracaso.



En la tarde del día 26, la Fiscalía acudió al centro Centro de Detención Dongbu de Seúl, donde Lee permanece bajo custodia, pero la visita firnalizó en apenas 90 minutos pues el ex presidente se negó a ser interrogado.



Expresó que no puede esperar una investigación justa y criticó a los fiscales por el mal trato que dan a sus secretarios y por revelar indiscriminadamente el contenido de las acusaciones. En tanto, aumenta la posibilidad de que la Fiscalía convoque a su esposa, la ex primera dama, y realice una segunda interpelación a su hijo.



La Fiscalía intenta persuadir al ex mandatario a someterse a interrogatorio aunque sea para defenderse, pues si continúa rechazándolo, adelantarían la fecha de acusación formal, fijada al principio para el 10 de abril.