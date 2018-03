Continúan las medidas contra el esmog

Las ciudades de Seúl, Incheon y la provinca de Gyeonggi mantienen las medidas para reducir las partículas contaminantes en suspensión, siendo la sexta jornada desde el pasado 30 de diciembre, cuando entró en vigor dicho protocolo.



Así, los funcionarios públicos se abstuvieron de usar coches en función de su matrícula par o impar, mientras que el Ayuntamiento de Seúl dejó de operar unos 450 estacionamiento públicos.



No obstante, al no afectar dicha medida al grueso de la población, los resultados no son satisfactorios.



Al respecto, el Comité de Medio Ambiente y Trabajo de la Asamblea Nacional celebra el día 27 una reunión para debatir un proyecto de ley sobre micropartículas contamintantes. En tanto desde el mismo martes aumentarán las restricciones sobre el grado de micropartículas permitido. Así, se considerará nivel malo si registra 35㎍ por metro cúbico, cifra que actualmente estaba en 50㎍ por metro cúbico.