El Tribunal Regional Oeste de Seúl ha desestimado nuevamente la orden de prisión preventiva contra el ex gobernador de Chungcheong del Sur, Ahn Jee Jung, sospechoso de violación.



La corte argumentó que no existe riesgo de que Ahn se dé a la fuga, al tiempo de considerar insuficientes los indicios de que el sospechoso pueda destruir pruebas en su contra.



Previamente, tras ser rechazada la primera solicitud de prisión preventiva, la Fiscalía dudó si solicitar o no de nuevo la detención del ex gobernador de Chungcheong del Sur. Sin embargo, finalmente decidió elevar una nueva solicitud, su explicación, al hallar nuevas pistas del caso e indicios de que Ahn había tratado de eliminar pruebas.



La Fiscalía alegó que el historial de llamadas del teléfono móvil, que uno de los secretarios del sospechoso usa normalmente para tareas laborales, fue borrado antes del registro en sus oficinas. No obstante, dicho argumento fue insuficiente como para convencer al tribunal.