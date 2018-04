La sentencia de la ex presidenta Park Geun Hye se conocerá a las 2 de la tarde

La Justicia emitirá el viernes 6 por la tarde la sentencia del juicio en primera instancia contra la ex presidenta Park Geun Hye, imputada por corrupción y abuso de poder.



Mientras que la atención del público se centra en conocer la condena de la ex mandataria, los expertos estiman que la sentencia de Park podría ser similar o más rigurosa que la de su confidente Choi Soon Sil, dada la correlación entre ambas.



Choi, personaje clave del escándalo de injerencia en asuntos gubernamentales que llevó a la remoción de la ex jefa de Estado, fue condenada a 20 años de prisión y multa de 18 mil millones de wones. En tanto, el tribunal reconoció la complicidad de ambas en un total de 11 cargos.



Por tanto, se estima que la ex mandataria podría enfrentarse a una pena de al menos 20 años de prisión y a una fuerte multa punitiva, pues contra su persona pesan 18 cargos, y en juicios paralelos contra sus ex asesores presidenciales ya se ha reconocido la autoría o coautoría de la ex presidenta. Además, actúa como agravante haber cometido hechos delictivos en calidad de presidente de la nación y no haber mostrado remordimiento alguno.



La declaración de la sentencia contra Park será retransmitida por televisión en vivo el día 6 a las a las 2:10 pm, pese a que la acusada mostró su rechazo al respecto ante la Corte y afirmó que no comparecerá ante el tribunal.