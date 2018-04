Ex presidente Lee MB arremete contra la investigación de la Fiscalía

El ex presidente Lee Myung Bak ha protestado por su arresto y por la investigación de la Fiscalía mediante una publicación.



El día 9 publicó en su cuenta de red social un escrito de 46 lineas donde critica la investigación en torno a su persona, que califica de "guión ficticiamente elaborado" con la intención de desmantelar el sistema democrático de la nación.



También respondió a las principales acusaciones una por una. Señaló que la malversación de 35 mil millones de wones del fondo de DAS carece de fundamento, y resaltó que DAS es una empresa de su hermano en la que él solo ofreció algún consejo para su mejor administración.



Respecto a la acusación por corrupción, en concreto por percibir soborno de Samsung Electrónica, Lee afirmó que nunca pidió a Samsung que abonara los honorarios de los abogados que defendieron a DAS en un pleito en Estados Unidos, ni tampoco recibió informes de sus subordinados. También negó rotundamente haber amnistiado a Lee Kun Hee, entonces presidente de Samsung, a cambio de los honorarios pagados en EEUU.



Sobre el desvío de fondos del Servicio Nacional de Inteligencia, que la Fiscalía asegura hizo llegar a manos del ex presidente, Lee dijo no saber nada al respecto y culpó a sus allegados.



No obstante, dicho documento parece haber sido escrito antes de que Lee fuera arrestado a finales del pasado mes. A diferencia de otra nota previa, difiere en que esta vez la firma como el 17º Presidente de la República de Corea.