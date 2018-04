La administración de la ex presidenta Park Geun Hye impidió que personalidades del ámbito artístico-cultural no simpatizantes con su gobierno participaran en un gran evento cultural entre Corea del Sur y Francia.



Durante los eventos celebrados entre 2015 y 2016, bajo el título de "Años de Intercambio Bilateral entre Corea del Sur y Francia", organizados para conmemorar el 130º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, la entonces oficina presidencial ordenó restringir la participación de artistas incluidos en la 'lista negra' elaborada por el gobierno.



Según informan, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo censuró la lista de participantes del comité organizador del evento y ordenó excluir a celebridades no alineadas con su administración, como los escritores Hang Kang y Hwang Sok Yong. El Servicio Nacional de Inteligencia, así como la Embajada de Corea del Sur en Francia estuvieron involucrados en este proceso.



Francia, por su parte, se quejó entonces de la medida -calificándola de "censura contundente"- e invitó a algunos de los artistas censurados a su país con presupuesto propio.



Asimismo, la oficina presidencial de entonces ordenó aumentar el presupuesto para un evento de promoción de gastronomía surcoreana en Francia organizado por la empresa Playground Communication, cuya propietaria era Choi Soon Sil, confidenta de la ex mandataria Park Geun Hye, aumentando unos 200 millones de wones el presupuesto de dicho evento.