La Fiscalía recurre la sentencia en primera instancia contra Park Geun Hye

La Fiscalía entabló el miércoles 11 un recurso de apelación contra la sentencia en primera instancia dictada por la división 22 de lo penal del Tribunal del Distrito Central de Seúl contra la ex presidenta Park Geun Hye.



El juzgado declaró a la ex mandataria como no culpable del delito de cohecho, al no poder considerar como "soborno" los 1.628 millones que el Grupo Samsung donó a favor de un centro deportivo involucrado en el caso, que gestionaba una sobrina de Choi Soon Sil, ni tampoco los 20.400 millones que aportó el mismo conglomerado a dos fundaciones que controlaban la ex jefa de Estado y su confidente.



Un representante de la Fiscalía alegó que considerar a Park Geun Hye como no culpable en relación a esos delitos deriva de una mala interpretación de los principios legales, y que la condena a 24 años de prisión y a una multa de 18.000 millones de wones son claramente insuficientes.



Mientras, los representantes legales de Park Geun Hye por ahora no han interpuesto recurso alguno. Todo acusado puede recurrir en el plazo de los siete días siguientes a conocer su sentencia. En el caso de Park, el plazo expira el viernes 13.