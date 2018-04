Las ONGs chocan contra la Policía frente a la base del THAAD

Organizaciones no gubernamentales que se oponen al despliegue del sistema antimisiles estadounidense THAAD en territorio surcoreano, chocaron el jueves 12 contra la Policía cerca de la base de dicho escudo de defensa balística, ubicado en la localidad de Seongju.



Las ONGs bloquearon el único puente que permite el acceso a la base y las fuerzas policiales fueron movilizadas para disolver la protesta, cuyos participantes alzaron sus voces contra la llegada de los equipos y materiales para la reparación de los cuarteles. En este proceso, algunos manifestantes resultaron heridos.



Al respecto, el Ministerio de Defensa explicó que actualmente residen en la base del THAAD un personal militar de unos 400 soldados y oficiales, sin embargo los cuarteles en los que se alojan requieren ser mejorados. Informó que hay partes del techo afectadas por derrames de agua y que son insuficientes los sistemas de tratamiento de aguas residuales, por lo que es indispensable una reparación. Sin embargo, la cartera avanzó que sacará de la base la maquinaria pesada que allí permanece, ya que las obras en sí de la base ya terminaron.



En tanto, las ONGs piden que permitan a uno de sus integrantes entrar en la base para verificar si de verdad realizan obras para reparar los cuarteles. Su postura es que, si bien no tienen la mínima intención de obstruir que trabajos para mejorar el bienestar de los soldados, sienten la necesidad de confirmar que el Ministerio de Defensa no realiza con tal pretexto obras adicionales para ampliar el THAAD.