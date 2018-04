El ex gobernador de Chungcheong del Sur es imputado sin ser detenido

El ex gobernador de Chungcheong del Sur, Ahn Hee Jung, fue imputado el miércoles 11 sin ser detenido, por violar a su ex secretaria para asuntos políticos, Kim Ji Eun.



Tras considerar las búsquedas de su ex asistente en internet sobre el movimiento #MeToo desde 10 días antes de la última violación sufrida, las consultas médicas a las que recurrió entonces y los análisis de su estado psicológico, la Fiscalía decidió acusar al político.



No obstante, y en tanto a la segunda demanda contra Ahn presentada por una empleada de un centro de estudios civil, los fiscales consideraron las pruebas como insuficientes y la excluyeron los hechos al formular la imputación.