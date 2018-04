Ex presidenta Park Geun Hye no recurre pero sí su hermana

La ex presidenta Park Geun Hye no recurrió la sentencia en primera instancia, que le condena a 24 años de prisión.



La ex mandataria no presentó solicitud de apelación hasta el viernes 13, fecha en que vencía el plazo a tal efecto, siendo interpretado su comportamiento como muestra de su determinación de rechazar el juicio en segunda instancia, al igual que en primera.



Sin embargo, su hermana, Park Geun Ryoung, sí entregó una carta de apelación al tribunal justo el viernes, con lo que la sentencia fue interpuesta, no solo por la Fiscalía, sino también por la defensa. Es posible en todo caso, que la apelación de la hermana de la ex presidenta carezca de validez legal, ya que fue presentada sin confirmar la voluntad de la defendida.



La ley procesal penal estipula que el cónyuge o familiar directo del defendido, o personas que le representaron en el juicio en primera instancia, pueden recurrir la sentencia por él, siempre y cuando no vaya contra su voluntad.