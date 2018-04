El martes 17 a las 10 de la mañana comenzó otro juicio contra la ex presidenta Park Geun Hye pero la acusada no compareció.



El Tribunal del Distrito Central de Seúl celebró la primera audiencia sobre los cargos contra Park por realizar encuestas ilegales de opinión pública antes de las elecciones generales de 2016. No obstante, y ante su incomparecencia, la Corte aplazó la vista para el jueves 19, y advirtió a la acusada que de seguir con el boicot procederá con el juicio sin su presencia.



Según la Fiscalía, la Adminstración de Park realizó encuestas de opinión pública en contra de la ley, con la intención de favorecer a personalidades consideradas "pro-Park" durante las elecciones generales de 2016, a fin de reforzar su poder.



Mientras, la ex mandataria decidió no recurrir su condena a 24 años de prisión y una multa de 18 mil millones de wones.