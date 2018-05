Los médicos protestan contra la reforma sanitaria del Gobierno

La Asociación Médica Coreana organizó el domingo 20 una manifestación contra la reforma de salud que promueve el Gobierno, iniciativa referida por la prensa como "Moon Jae In Care" y cuya meta principal es ampliar la cobertura del seguro médico nacional. Según estimaciones de la Policía, la protesta congregó a unas 13.000 personas.



Mientras la reforma de salud busca ampliar la lista de servicios, tratamientos y exámenes cubiertos por el seguro público, los profesionales del sector afirman que podría ir en detrimento de la autonomía de los médicos y en la calidad de la atención sanitaria. En tanto, algunos consideran injusto forzar a los médicos del sector privado a ejercer su oficio con los mismos estándares del público, sin brindarles apoyo alguno para diversos tratamientos, como los de pacientes en salas de cuidados intensivos.



No obstante, otros sectores apuntan que la población no empatizará con el sector médico, pues el plan "Moon Jae In Care" tiene como principal objetivo reducir el gasto médico de los ciudadanos.







[Photo : YONHAP News]