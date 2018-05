La policía retirará el personal de seguridad a dos ex-presidentes en 2019

La policía ha decidido retirar por completo el personal de seguridad asignado a los ex presidentes Chun Doo Hwan y Roh Tae Woo.



El Comisionado General de la Policía Nacional de Corea, Lee Chul Sung, anunció en rueda de prensa el lunes 21 que la policía reducirá este año un 20% el personal de seguridad que protege a los dos ex presidentes, antes de retirarlos por completo en 2019. Lee explicó que actualmente el número de guardias asignados a esos ex presidentes se ha reducido de diez a cinco cada uno.



En un llamado público a que la policía deje de brindar apoyo de seguridad a esos ex mandatarios, Lee dijo que seguirá de cerca la reforma de la Ley sobre trato a ex presidentes en la Asamblea Nacional.

[Photo : YONHAP News]