El Supremo podría investigar a uno de sus magistrados

Mientras aumentan las dudas sobre el posible abuso de poder que llevaría a investigar al ex magistrado del Tribunal Supremo Yang Seung Tae, su sucesor Kim Myeong Soo, ha dejado abiertas todas las posibilidades.



Kim, actual magistrado del Tribunal Supremo mencionó la posibilidad de investigar a su predecesor, sobre quien recae la sospecha de haber filtrado inspecciones secretas a jueces, así como haber abusado de su autoridad. En tanto, Yang no respondió a los dos formularios de preguntas enviados por el un equipo especial de investigación.



Mientras, se ha descubierto que durante el gobierno previo fue elaborada una lista negra de jueces, en base a sus tendencias políticas y otros aspectos, para discriminarlos en promociones y reparto de casos.



Ante la solicitud de revelar los documentos sobre el caso de ferri Sewol, el equipo de investigación especial dijo no estar relacionado con este caso.





[Photo : KBS News]