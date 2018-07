Realizan la primera audiencia pública contra Ahn Hee Jung

El ex gobernador provincial de Chungcheong del Sur, Ahn Hee Jung, asistió el lunes 2 a la primera audiencia pública sobre la presunta agresión sexual que cometió entre julio de 2017 y principios de este año, contra su entonces secretaria Kim Ji Eun.



La Fiscalía alegó que el político incurrió en un típico acoso sexual por abuso de autoridad, siendo entonces un pre-candidato presidencial del partido oficialista con poder e influencia, al agredir sexualmente a Kim en varias ocasiones durante el citado período.



No obstante, el representante jurídico de Ahn negó toda acusación en contra de su representado, y afirmó que su defendido ni acosó ni agredió sexualmente a su ex secretaria, sino que fue una relación basada en el consentimiento entre ambos.



Mientras, el comité de contramedidas, integrado por civiles adeptos del ex gobernador provincial, celebró una rueda de prensa frente al Tribunal para exhortar al juzgado que emita una sentencia justa para el político enjuiciado.

[Photo : KBS News]