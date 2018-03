El gobernador del Banco de Corea, Lee Ju Yeol, expuso el jueves 22 su opinión sobre la subida de tipos de referencia en Estados Unidos, al afirmar que se trata de una decisión que coincide con las previsiones.



El dirigente del banco central explicó que si bien el contenido del comunicado emitido por el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed se inclina más a la contracción monetaria y a políticas más duras, el aumento de tasas es algo que el mercado ya pronosticaba.



En cuanto a las repercusiones de esta subida de tipos en el país norteamericano por encima del vigente en Corea del Sur, el funcionario sostuvo que no generará un impacto inmediato sobre el mercado financiero nacional. Puntualizó sin embargo, que hay que vigilar atentamente el panorama, pues no es posible extraer conclusiones y anticipar hasta qué punto la economía surcoreana podrá soportar que los tipos de la Reserva Federal superen a los del Banco de Corea.



Analizó en esta línea, que la ventas de bonos por parte de extranjeros registradas por varios días consecutivos, no pueden ser vistas todavía como una fuga de capital derivada del aumento de interés de Estados Unidos respecto al de Corea.



Por su parte, el Ejecutivo coincidió con el gobernador del banco central, al augurar que no existe gran posibilidad de una retirada masiva de capital del mercado financiero surcoreano, y afirmar que poco a poco la inquietud por los bruscos de tipo en Estados Unidos se disipará.