GM Korea se declarará en bancarrota si el sindicato no cede

El fabricante de automóviles de Estados Unidos, General Motors (GM) ha afirmado que su filial surcoreana, GM Korea, se declarará en bancarrota si el sindicato no hace concesiones antes del 20 de abril.



Barry Engle, presidente de GM Internacional, hizo este comentario el lunes 26 durante una reunión a puerta cerrada con el sindicato de GM Korea.



Engle instó al sindicato a aprobar al menos un acuerdo provisional sobre la disputa salarial entre ambos antes de finales de abril, pues si no la compañía no podrá presentar un plan de rescate ante el Gobierno surcoreano, cuya fecha vence el 20 de abril.



Asimismo, resaltó que GM Korea necesita unos 600 mil millones de wones para financiar la salida o jubilación anticipada de parte de sus empleados antes del próximo mes, pero sin el apoyo gubernamental no obtendrá esa suma de dinero.