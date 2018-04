Corea velará por su soberanía cambiaria

El ministro de Finanzas y vice primer ministro de Economía, Kim Dong Yeon, ha enfatizado que cualquier decisión del Gobierno sobre políticas de divisas derivará de las necesidades del país, y no porque otras naciones pidan cambios.



Así, en la reunión ministerial sobre economía del lunes 16, enfatizó la soberanía cambiaria de Corea del Sur, al afirmar que dejará al mercado que decida el tiempo de cambio, excepto en caso de drásticos altibajos en las cotizaciones.



El ministro comentó que la exclusión de Corea de la lista del Gobierno estadounidense de países manipuladores del tipo de cambio resultó algo anticipado. No obstante, en cuanto a las exigencias de Washington para que Seúl revele cuándo y cómo intervino en el mercado de divisas, resaltó que ya abordan el tema desde hace varios años con el Fondo Monetario Internacional. Aseguró que una mayor transparencia mejoraría la calificación de Corea en materia crediticia, y también sus informes internacionales sobre el tipo de cambio.



Sobre la desaceleración del empleo, el vice primer ministro puntualizó que no proviene del ascenso del salario mínimo, sino que deriva de los fuertes procesos de reestructuración empresarial en los sectores naval y automotriz.



En este contexto, Kim solicitó al Legislativo aprobar cuanto antes el presupuesto adicional para el fomento del empleo -sobre todo juvenil- sin vincularlo con otras cuestiones políticas.