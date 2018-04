Corea transmite a Washington la preocupación del sector siderúrgico nacional

Kim Young Joo, responsable de la Asociación de Comercio Internacional de Corea del Sur (KITA), se reunió el lunes 16 en Washington con el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Gerrish, a quien transmitió las preocupaciones de la industria surcoreana sobre las restricciones de Estados Unidos a la importación de acero.



Durante el encuentro, Kim afirmó que el sector siderúrgico surcoreano ha reaccionado con alivio a la decisión de Washington de excluir a Corea del Sur de entre los países sujetos a nuevos aranceles sobre el acero, en base a la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 de Estados Unidos.



No obstante, resaltó que las preocupaciones persisten en dicho sector surcoreano, al no haber todavía una directriz estadounidense que establezca una cuota sobre las importaciones de acero.



Asimismo, solicitó a Estados Unidos que adopte las medidas oportunas para garantizar que las empresas estadounidenses que utilizan productos de acero surcoreanos no se vean afectadas.



Kim encabeza una delegación económica compuesta por ejecutivos de diversas compañías surcoreanas, como Samsung Electrónica, Hyundai Motors y POSCO, de cara a una serie de reuniones previstas con altos cargos del Gobierno estadounidense y varios grupos de expertos en Washington.