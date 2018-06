Gran contraste entre el empleo juvenil y el de la tercera edad

Corea del Sur es el estado-miembro de la OCDE con la tasa más elevada de empleo de personas en la tercera edad; sin embargo, ha pasado a ser uno de los últimos en cuanto a empleo juvenil.



La OCDE ilustra que según datos de 2016, Corea del Sur presenta una tasa de empleo del 18,1% entre los mayores de 75 de entre los 16 países adheridos a su organización posibles de ser objeto de comparación. La diferencia que muestra respecto a México, con la segunda tasa más alta de empleo de personas mayores, es de 2,8 puntos porcentuales.



No obstante, en lo que a empleo juvenil se refiere, Corea del Sur es el vigésimo de los 35 estados-miembro de la OCDE. La tasa en este caso es del 27,2% entre las personas de entre 15 y 24 años. Es incluso 13,9 puntos porcentuales más bajo que la media de dicha organización, la cual es del 41,1%.



Este contraste se debe a que las personas de edad avanzada no pueden retirarse del mundo laboral al no tener asegurada una vida económicamente estable después de la jubilación, mientras que los jóvenes sufren dificultades para encontrar trabajo.