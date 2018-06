Aumenta el número de parados en el país

Está aumentando el número de personas con capacidad laboral que no tienen un trabajo sin que haya una razón especial.



La Oficina de Estadísticas anunció que el número de personas con capacidad laboral que han manifestado haber ´descansado´ en el primer semestre del año en curso fue de 1.951.000, el número récord en la historia del país. Las personas que se toman un tiempo no son clasificadas como desempleados por que no están incluidas dentro de la población activa económica.



El número de personas que están en el paro sigue en escala ascendente. En el cuarto semestre del año pasado el número aumentó a unos 220 mil. El fenómeno es mayor en el rango de los mayores de 50 años, especialmente entre los sexagenarios.

