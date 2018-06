El gobernador de Banco de Corea muestra cautela ante posibles subidas de tipos

Lee Ju Yeol, el gobernador del Banco de Corea, ha dejado la puerta abierta a una posible subida de la tasa de referencia interbancaria para la segunda mitad del año, pero no concretó fecha alguna.



Durante un discurso ofrecido el día 12 con motivo del 68º aniversario de la fundación del Banco de Corea, dijo que intentará coordinar las medidas de flexibilización monetarias, mediante un detallado seguimiento del estado financiero. Señaló que la economía nacional seguirá creciendo saludablemente pero por ahora no hay alerta de subida de precios, y por tanto hace falta mantenter cierta corriente de flexibilización monetaria.



Lee también mencionó la inestable situación de los países emergentes. Señaló que hay escasas posibilidades de que ese contexto afecte al mercado nacional, pero insistió en no bajar la guardia ante la incertidumbre de riesgos internacionales como la normalización de la política monetaria de los principales países y el fortalecimiento del proteccionismo comercial.

[Photo : KBS News]