Asiana continúa con problemas de catering

Los aviones de la aerolínea Asiana mantienen los problemas con la comida a bordo por tercer día consecutivo.



Las líneas de los tramos a Europa y EEUU tuvieron retrasar sus vuelos al no poder embarcar comida para sus pasajeros, mientras que en tramos internacionales menores, como los de Japón o China, operaron sin servicio de catering.



El incedio producido en uno de los proveedores de catering de Asiana está afectando directamente a su abastecimiento.



No obstante, recientemente se ha dado a conocer que dicha aerolínea no renovó el contrato con la que fuera su empresa proveedora durante hace 15 años, desatando las críticas. La compañía se negó a aceptar la oferta de Asiana de comprar bonos por un equivalente a 160 mil millones de wones.



En tanto, Asiana publicó el martes 3 en su págna web una disculpa de su presidente. Pidió perdón a los pasajeros por las incomodidades y se comprometió a resolver el problema lo antes posible. Por el momento, está ofeciendo a cada pasajaero cupones de entre 30 y 50 dólares al no poder ofrecer comida en el avión.



Uno de los propietarios de las compañías que proveen de catering a Asiana fue hallado muerto el lunes 2 en su domicilio.







