Asiana continúa con los problemas de catering

Mientras los aviones de la aerolínea Asiana continúan con problemas para ofrecer comida a bordo, un total de 28 vuelos internacionales sufrieron retrasos el martes 3, al no poder embarcar la comida para sus pasajeros, y las rutas a Tailandia operaron sin servicio de catering.



Tras el incendio producido en uno de los proveedores de catering de Asiana que impidió el abastecimiento, la aerolínea firmó un contrato provisional con otro proveedor, resaltando que si el vuelo se retrasa más de 15 minutos por dicho abastecimiento, la aerolínea no pagará comisiones a la firma. En tanto, solo abonará la mitad de los productos si el retraso superara los 30 minutos.



En medio de este caos, se dio a conocer que el presidente del nuevo proveedor de Asiana se suicidó el lunes 2. Mientras que la Policía estima que su muerte obedece a la gran presión psicológica y exceso de trabajo por abastecer a Asiana, la aerolínea sostiene que sus condiciones no fueron excesivas.



Previamente, otro proveedor de Asiana criticó a la aerolínea por desproporcionadas concidiones para renovar el contrato, tales como la ampliación de su almacén. Pero Asiana no renovó el contrato pese a que el proveedor invirtió más de 17 mil millones de wones en un nuevo almacén, tal como exigía la aerolínea.



Al aumentar las especulaciones sobre posibles abusos por parte de Asiana, y aumentar las quejas de los pasajeros, el sindicato ha exigido la dimisión de la junta directiva, mientras que la aerolínea emitió una disculpa oficial en su web.

[Photo : YONHAP News]