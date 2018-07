Salario mínimo por hora subirá un 10,9% el próximo año

El salario mínimo del próximo año ha sido fijado en 8.350 wones por hora, un 10,9% más que el de este año. El Comité de Salario Mínimo llegó a dicho acuerdo tras una larga reunión que culminó a las 4 y 30 de la mañana del día 14. De los 27 miembros, 14 participaron en la votación y de ellos, 8 votaron a favor de la propuesta.



En tanto, los 5 miembros que representan al ala sindical expresaron su pesar señalando que la decisión no ofrece esperanza a los trabajadores. Aseveraron que la subida no satisface al nivel requerido por dicho sector, el cual pedía un 15,3% de aumento. Añadieron que desean anticipar la llegada de la era de los 10 mil wones de salario mínimo por hora, una promesa hecha por el presidente Moon Jae In.



Al respecto, los propietarios de pequeños comercios e industrias protestaron porque según ellos la votación se llevó a cabo sin la presencia de los empleadores y que tal como habían declarado el día 12, rechazan el alza.



La Federación de Pequeños Comercios e Industrias celebrará los próximos días 17 y 24 sendas reuniones de sus miembros para debatir sobre las acciones a tomar. Afirmaron que en apenas un año el salario mínimo subió un 29% y añadió que no pueden más que optar por el cierre de los negocios o el recorte de sus empleados.









[Photo : YONHAP News]