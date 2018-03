Corea del Norte y EEUU mantienen reuniones no oficiales en Helsinki

Choe Kang Il, director general adjunto para Asuntos Norteamericanos del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte, quien actualmente participa en un diálogo no oficial en Helsinki conocido como "Track 1.5" con Seúl y Washington, expresó que está actuando como director de su departamento en funciones, pues su jefe Choe Son Hee fue promovido a viceministro de Exteriores.



Asi lo afirmó durante la cena de bienvenida ofrecida el día 19, hora local, por el Gobierno finlandés a los participantes del Diálogo Track 1.5 entre las dos Coreas y EEUU. La recepción tuvo lugar en un restaurante de Helsinki para 18 personas, unos 6 norcoreanos y el resto prácticamente delegados de Corea del Sur y EEUU.



Una fuente que asistió al encuentro resaltó que los norcoreanos parecían depositar gran confianza en Corea del Sur y que se mostraron dispuestos a celebrar la Cumbre entre Corea del Norte y EEUU.



En este Diálogo Track 1.5, donde participan personalidades del sector gubernamental y civil, cuenta con la ex embajadora estadounidense en Corea del Sur, Kathleen Stephens, así como con expertos surcoreanos en seguridad, como Baek Jong Chun, ex asesor de seguridad presidencial, y Shin Kak Soo, ex embajador surcoreano en Japón.



Duantes dos días, las tres naciones conocerán los preparativos sobre la cumbre intercoreana y sobre la cumbre de Corea del Norte con Estados Unidos, al tiempo de intercambiar opiniones al respecto.