El foro 'Track 1.5' no planteó condiciones para la desnuclearización

En el marco del diálogo no oficial celebrado por las dos Coreas y Estados Unidos en Helsinki, referido como 'Track 1.5' por incluir a representantes de los sectores público y civil, se desarrolló entre los días 20 y 21 un exhaustivo debate sobre asuntos de la península coreana.



En primer lugar, enfatizaron al unísono la necesidad de aliviar la tensión en la región y organizar con éxito las reuniones cumbre programadas para los próximos meses entre las dos Coreas y entre Corea del Norte y Estados Unidos.



El profesor Kim Joon Hyung de la Universidad Handong, quien asistió al diálogo como integrante de la representación surcoreana, informó al respecto que en el foro hubo importantes comentarios sobre desnuclearización. Sin embargo, aclaró que la parte norcoreana ni mostró directamente la voluntad de desnuclearizarse, ni aludió a acciones en contra de ese objetivo.



Sobre el ambiente del diálogo, uno de los asistentes apuntó que por sus cargos, los integrantes no estaban capacitados para presentar ideas o posturas comprometedoras.



El 'Track 1.5' de Helsinki, al que acudieron en su mayoría ex funcionarios gubernamentales y académicos, llamó la atención por contar con la presencia de Choe Kang Il, director general adjunto para Asuntos Norteamericanos del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte, reconocido experto sobre Estados Unidos.