38 North informa de las obras de infraestructuras en Yongbyon

El medio on line estadounidense especializado en Corea del Norte, 38 North, divulgó que las obras de infraestructuras en las instalaciones nucleares de Yongbyon prosiguen a gran velocidad.



Tras analizar unas fotografías satelitales tomadas el día 21, en base al aspecto exterior parece que las obras de mejora del sistema de enfriamiento de la central nuclear de 5 MW han sido completadas. No obstante, señala que por ahora es díficil saber si la central está o no en funcionamiento.



Añadió que no se pueden relacionar esas obras con la desnuclearización de Corea del Norte, y sostiene que los obreros podrían haber continuado con sus tareas de costumbre durante los últimos meses, hasta recibir alguna orden concreta de Pyongyang al respecto.

[Photo : YONHAP News]