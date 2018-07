Pyongyang y Washinton no concretan la reunión sobre repatriación de restos

Las delegaciones de Corea del Norte y Estados Unidos finalmente no se reunieron el jueves 12.



Según una fuente del Gobierno surcoreano, pese a que los delegados estadounidenses acudieron a la aldea de la tregua en Panmunjeom, sus homólogos norcoreanos no aparecieron.



Previamente, se dio a conocer que ambas partes concretarían la forma y la fecha de repatriación de los restos de soldados estadounidenses caídos durante la Guerra de Corea durante la reunión programada para el jueves.



Por ahora, no se descarta que mantengan la reunión otro día, pues Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, no confirmó una fecha exacta para estas negociaciones con el Norte.



Según informan, en el recinto de guardia del Comando de las Naciones Unidas de la zona de seguridad conjunta de Panmunjeom, unos 100 ataúdes esperan los restos de los militares norteamericanos para ser repatriados.

