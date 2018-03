La Casa Blanca deposita expectativas ante la Cumbre EEUU-Corea del Norte, y ha reiterado que si Corea del Norte cumple con su promesa la cumbre tendrá lugar.



Sarah Sanders, su portavoz, anunció el día 12 a la prensa que Washington deposita expectativas en la cumbre con Corea del Norte, y añadió que está preparando su celebración a diferentes niveles, al tiempo de coordinar los organismos relacionados.



No obstante, el secretario de Estado, Rex Tillerson, quien estaba de gira por África al producirse estas declaraciones, expresó que desea escuchar directamente de Corea del Norte la petición de celebrar una cumbre, y que por ahora "no hay nada concreto". Resaltó que hay que negociar el lugar del encuentro y la dimensión del diálogo.



No en vano, Tillerson regresó un día antes de lo previsto a Washington, tras afirmar que "hay muchas cosas pendientes".