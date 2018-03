Diplomático norcoreano viaja a Finlandia para un debate no oficial con Washington y Seúl

Un diplomático norcoreano de alto nivel, a cargo de asuntos estadounidenses, llegó el lunes 19 a primeras horas a Helsinki, Finlandia, para mantener contactos con Corea del Sur y Estados Unidos.



Choe Kang Il, director general adjunto para Asuntos Norteamericanos del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte, participará en un diálogo no oficial, conocido como "Track 1.5" con Seúl y Washington.



Según informó la agencia de noticias AFP, el funcionario norteño se reunirá a puerta cerrada con la ex embajadora estadounidense en Corea del Sur, Kathleen Stephens, así como con otros expertos surcoreanos en seguridad, como Baek Jong Chun, ex asesor de seguridad presidencial, y Shin Kak Soo, ex embajador surcoreano en Japón.



Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores finlandés afirmó que se trata de una reunión ordinaria en la que varios expertos y funcionarios debatirán sobre el problema norcoreano.



No obstante, se estima que el diplomático norcoreano aprovechará la visita a Helsinki para sondear la postura de Estados Unidos de cara a la cumbre bilateral entre Pyongyang y Washington programada para el mes de mayo.



En tanto, Suecia anunció que la reciente reunión entre cancilleres de Corea del Norte y Suecia se centró en la situación de la península coreana, insinuando que hablaron sobre la próxima cumbre entre Pyongyang y Washington.